  • 27 июня 201927.06.2019четверг
  • USD62,8083
    EUR71,3816
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-восточный

Лучших специалистов ветслужбы региона назвали в Тюмени

Общество, 11:36 27 июня 2019

vet.admtyumen.ru | Фото: vet.admtyumen.ru

Сарсенбай Умаров из Омутинского района стал победителем первого регионального конкурса профессионального мастерства среди специалистов ветеринарной службы, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Второе место заняла Валентина Яценко из Юргинского, а третье – тюменец Иван Плотников из Областного противоэпизоотического отряда.

Третий практический этап конкурса прошел в Тюменском районе 14 июня. К участию в нем допустили 15 специалистов, лучше всего выполнивших задания двух теоретических этапов. Они включали в себя решение теоретических тестов и оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в программе "Меркурий". Всего на победу претендовали 33 человека.

Все призеры получили дипломы и денежное поощрение, а остальные участники конкурса, которые не заняли призовые места, награждены благодарственными письмами управления ветеринарии Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветеринария , конкурс профмастерства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:09 27.06.2019Новый детский сад получат дошколята села Вагай
11:47 27.06.2019Инфорум Союза журналистов России планируют провести в Тюмени
11:36 27.06.2019Лучших специалистов ветслужбы региона назвали в Тюмени
11:25 27.06.2019Пермский академический театр-театр удивил тюменцев мужскими спектаклями