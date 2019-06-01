Лучших специалистов ветслужбы региона назвали в Тюмени

| Фото: vet.admtyumen.ru | Фото: vet.admtyumen.ru

Сарсенбай Умаров из Омутинского района стал победителем первого регионального конкурса профессионального мастерства среди специалистов ветеринарной службы, сообщает управление ветеринарии Тюменской области.

Второе место заняла Валентина Яценко из Юргинского, а третье – тюменец Иван Плотников из Областного противоэпизоотического отряда.

Третий практический этап конкурса прошел в Тюменском районе 14 июня. К участию в нем допустили 15 специалистов, лучше всего выполнивших задания двух теоретических этапов. Они включали в себя решение теоретических тестов и оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в программе "Меркурий". Всего на победу претендовали 33 человека.

Все призеры получили дипломы и денежное поощрение, а остальные участники конкурса, которые не заняли призовые места, награждены благодарственными письмами управления ветеринарии Тюменской области.