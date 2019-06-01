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Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью в Перми

Спорт, 16:54 27 июня 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Выездной матч первенства страны среди команд третьего дивизиона провели дублеры ФК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

В Перми они разошлись миром с коллективом СШОР "Звезда" – 0:0. До матча с тюменцами хозяева только в одной игре нынешнего сезона не смогли победить, разойдясь миром с тобольским "Тоболом". Не сумели взять верх хозяева и сейчас. 500 зрителей так и не увидели забитых мячей – 0:0.

Пермяки увидели перед собой восемь желтых карточек. В основном, после срыва перспективных атак сибиряков и вследствие грубой игры.

Теперь у тюменцев стало 14 очков. В региональном турнире "Урал и Западная Сибирь" они занимают пятое место. Выше в таблице только "Металлург" из Аши (24 балла), миасское "Торпедо" (21), СШОР "Звезда" (20) и "Металлург-Магнитогорск" (16).

Следующий матч дублеры "Тюмени" проведут дома. 30 июня на стадионе "Геолог" они сыграют с "Шахтером" из Коркино.

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# ФК Тюмень , футбол

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