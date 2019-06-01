Пермский академический театр-театр удивил тюменцев мужскими спектаклями

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Музыкальные постановки "Jesus Christ Superstar", "Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес", "Калигула" по-новому открыли тюменским театралам репертуар Пермского академического театра-театра. Спектакли прошли в Тюмени в рамках федеральной программы "Большие гастроли" с 19 по 25 июня.

На закрытии гастрольного тура художественный руководитель театра-театра Борис Мильграм поблагодарил тюменцев за теплый прием и интерес к спектаклям.

"В прошлом году мы привозили спектакли женского направления – "Восемь женщин", "Месяц в деревне", "Алые паруса". В этот раз привезли мужские спектакли – "Jesus Christ Superstar", "Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес", "Калигула". Последний станет для вас испытанием – он не похож на то, что мы показывали вам прежде. Он музыкальный, очень острый и даже жесткий. У нас принципиально разные спектакли. Мы хотим сочетать в себе все разнообразие театра", - пояснил худрук театра-театра.

Как и ожидал Борис Мильграм, мнения зрителей разделились. Кто-то не понял происходящего на сцене, другие же следили как завороженные за интерпретацией пермяков знаменитого "Калигулы" по одноименному произведению Альбера Камю.

Многие театралы посмотрели несколько постановок гастрольного репертуара театра-театра. Тюменцев интересовал спектакль "Маленькие трагедии. Часть первая", рок-опера "JESUS CHRIST SUPERSTAR", постановка "Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес".

"Благодарю зрителей за неизменный интерес к театральному искусству, за то, что вы стремитесь проводить свое свободное время с пользой, обогащаясь и духовно, и культурно. Приезд Пермского академического театра-театра становится доброй традицией – благодаря федеральной программе "Большие гастроли" Министерства культуры России", – подчеркнула директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Вот уже шестой год подряд в рамках программы "Большие гастроли" зрители могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. Программа Министерства культуры России открыта для взаимодействия с профессиональным театральным сообществом и партнерами во всех регионах страны.

Ирина Ромашкина