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Автор турбренда Ямала получит сто пятьдесят тысяч рублей

Общество, 16:32 27 июня 2019

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Победитель конкурса на разработку турбренда Ямала получит 150 тыс. рублей, сообщает правительство округа.

Первый этап конкурса "Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа" продлится до 26 июля. Заявки на участие принимаются от физических лиц старше 18 лет, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со всей России. Каждый участник или команда может представить не более одной конкурсной работы.

От участников ждут комплексного подхода в конкурсной работе. Ямал – уникальный северный регион, который сочетает в себе богатую природную, культурную, этнографическую, индустриальную и историческую составляющие. Поэтому будущий туристический бренд арктического региона призван объединить разнообразное поле явлений, продуктов и сервисов региона.

Последний день приема заявок и работ 26 июля 2019 года. После этого эксперты конкурса определят семь лучших брендов, которые будут участвовать в интернет-голосовании. Завершающий этап – оценка работ финалистов конкурсной комиссией и определение победителя.

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# бренд , грант , проект , туризм , Ямал

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