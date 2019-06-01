Ольга Швецова отметила активность и неравнодушие тюменской молодежи

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ольга Швецова провела личный прием граждан, сообщает пресс-служба партии.

К ней пришла девушка, которая заинтересована в создании в Тюмени организации, занимающейся обучением онкобольных детей, находящихся долгое время на лечении в стационаре. По ее словам, подобный проект существует в Москве, но там идет обучение по общей программе. Заявительница обратилась к депутату за советом и помощью, чтобы прояснить, реализуется ли что-то подобное в Тюмени. И если такой проект есть в регионе, то она предлагает его расширить предметами допобразования - изобразительным искусством, робототехникой и другими.

Ольга Швецова обратила внимание заявительницы на те формы регистрации организации, которые могут получать региональные и федеральные гранты на реализацию своих проектов.

Следующая обратившаяся пришла с просьбой посодействовать в награждении грамотами и благодарностями к профессиональному празднику особо отличившихся работников нефтяной и газовой промышленности.

Еще один заявитель обратился к депутату за поддержкой проектов, направленных на развитие потенциала тюменской молодежи.

"Отрадно, что на прием приходят представители активной и неравнодушной молодежи. Очень много обращений поступает и через социальные сети. Благодарю каждого, кто пишет и приходит лично, за их гражданскую позицию и желание вместе сделать что-то полезное для жителей и благополучия нашего региона", - сказала депутат Ольга Швецова.