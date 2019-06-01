Двадцать тонн клубники прошли проверку на границе Тюменской области

| Фото: сайт мэра Москвы | Фото: сайт мэра Москвы

Более 20 тонн клубники завезли в Тюменскую область в июне 2019 года, сообщает региональное управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

За месяц специалисты областного Россельхознадзора на контрольном посту "Казанское" досмотрели тринадцать партий свежей клубники общим весом более 20 тонн, ввезенных из Республики Казахстан.

Перевозчики предоставили на продукцию все необходимые документы. По результатам досмотра все ягоды соответствовали фитосанитарным требованиям и были направлены в места назначения.