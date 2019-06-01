Тюменские хирурги спасли пациента с гемангиомой глотки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Уберечь тюменца от тяжелых последствий гемангиомы глотки удалось оториноларингологам Областной больницы №2, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчина с редким заболеванием поступил на оперативное лечение в плановом порядке. На протяжении трех месяцев его одолевал сухой кашель и ощущение "комка" в горле. Поначалу тюменец принимал эти симптомы за признаки простуды и пытался лечиться самостоятельно, однако когда улучшения не наступило, обратился к врачам.

Диагностическое обследование выявило гемангиому глотки диаметром около 2 см - доброкачественное образование из кровеносных сосудов. На первых порах такая опухоль никак себя не проявляет. Однако по мере ее роста больной начинает хрипеть при попытке заговорить, у него появляется одышка, возрастает риск задохнуться во сне из-за того, что гемангиома перекрывает дыхательные пути. Основная же опасность заключается в том, что при разрастании опухоли вглубь окружающих тканей даже незначительное ее механическое повреждение может привести к опасному для жизни кровотечению.

Врачи удалили мужчине гемангиому через рот, с помощью радиоволнового коагулятора "Сургитрон". Такие вмешательства относят к разряду ювелирных ввиду крайне ограниченного операционного поля и сложности доступа к опухоли.

Как рассказал заведующий оториноларингологическим отделением взрослого стационара ОКБ №2 Александр Рудзевич, при работе с сосудистыми образованиями высок риск развития обильного кровотечения, представляющего опасность для жизни пациента.

"Радиоволновая методика позволяет нам предотвратить кровопотерю за счет одновременного удаления опухоли и "запаивания" кровеносных сосудов. В случае с мужчиной, кровопотеря во время операции составила менее 200 миллилитров. Послеоперационный период у пациента протекал без осложнений, недавно его выписали из стационара под наблюдение ЛОР-врача по месту прикрепления", - рассказал он.

Специалисты отмечают, что в полости рта и глотки гемангиомы встречаются довольно редко. Предыдущий случай был в 2012 году, тогда в ОКБ №2 оперировали женщину 32 лет с гемангиомой правой небной миндалины.