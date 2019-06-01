Крым и Сочи признаны самыми бюджетными для отдыха в июле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Крым, Сочи и Анапа вошли в тройку самых бюджетных направлений для отдыха с вылетом во второй половине июля. На четвертом месте – Турция, пишет РИА Новости.

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

В стоимость путевки на двоих взрослых входит авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка и проживание с питанием. В Турции и Тунисе рассматривались отели, работающие по системе "все включено".

Самым дорогим направлением оказалась Хорватия, за путешествие туда с проживанием в двухзвездочном отеле придется заплатить более 85 тыс. рублей. Минимальная стоимость тура в Италию – около 80 тыс. рублей. Примерно за 75 тысяч рублей есть шанс отправиться вдвоем в Испанию.

Путевки в Черногорию и на Кипр стоят от 63 тыс. рублей, самый дешевый тур в Тунис – от 57 тыс., в Грецию и Болгарию – от 53 тыс. рублей. Во всех случаях проживание - в отелях категории две или три "звезды", а питание, за исключение Туниса, - только завтраки. Нижняя планка цены на десятидневные туры в Турцию составила 40,5 тыс. рублей.

Самый бюджетный вариант отдыха предлагают российские курорты. В Анапу можно отправиться за 39 тыс. рублей на двоих, в Сочи - за 38,6 тыс., в Крым – 37 тыс. рублей.