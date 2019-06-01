Тюменские старшеклассники могут побороться за грант СИБУРа

| Фото: www.obrnadzor.gov.ru | Фото: www.obrnadzor.gov.ru

Тюменских старшеклассников приглашают поучаствовать в конкурсе "Грант СИБУРа". Это новый формат программы поощрения талантливых школьников, которая реализуется с 2013 года. В 2019 году программу преобразовали в совместный проект компании и Фонда "Талант и успех", сообщает СИБУР.

Поучаствовать в конкурсе могут учащиеся 9, 10 и 11 классов средних школ, в том числе общеобразовательных, специализированных, гимназий и лицеев. География конкурса включает Тюмень, Тобольск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Муравленко, Ноябрьск, Благовещенск, Уфу, Пермь, Томск и другие города.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить пакет сопроводительных документов, в том числе электронные копии дипломов, грамот и сертификатов. Заявки принимаются на электронную почту students@formula-hd.ru до 24 июля.

Победители конкурса отправятся в уникальный образовательный центр "Сириус" в сентябре на специальную программу, разработанную экспертами центра при участии специалистов СИБУРа.

Программа предусматривает тренинги и обучающие игры от преподавателей "Сириуса", визионерские встречи с партнерами, встречи с топ-менеджерами СИБУРа. Ведущие вузы - партнеры компании проведут презентации своих программ и поделятся лайфхаками по решению ЕГЭ. Ребят также ждет насыщенная экскурсионная программа по самым интересным местам Черноморского побережья.

По словам руководитель направления Корпоративный университет СИБУРа Юлии Воротниковой, грантовая программа СИБУРа для одаренных ребят и их наставников в 2019 году представлена в обновленном виде.

"Для нас принципиально важно, чтобы во всех регионах присутствия компании был равный доступ к самым современным образовательным технологиям, чтобы сфера науки становилась реальным социально-профессиональным лифтом", - отметила она.

Более подробная информация о конкурсе, порядке участия и требованиях к оформлению заявки размещена на сайте.