В Тюмени рынок ЖКХ начинает работать в рамках тарифной составляющей

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Коммунальнео хозяйство Тюмени переходит от бюджетного финансирования к выполнению работ эксплуатирующими организациями в рамках тарифной составляющей. Об этой тенденции сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе отчета перед депутатами Тюменской городской думы 27 июня.

По его словам, в 2018 году были продолжены работы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры: актуализирована схема теплоснабжения Тюмени, внесены изменения в схемы водоснабжения и водоотведения.

В 2018 году отремонтировано более 17 км сетей теплоснабжения, проведен капитальный ремонт оборудования на 15 центральных тепловых пунктах, построено около 5 км сетей водоснабжения и водоотведения, выполнена модернизация почти 9 км сетей водоснабжения и водоотведения, выполнено строительство и реконструкция более 38 км сетей водоснабжения, более 27 км сетей водоотведения.

"В рамках концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения в 2018 году велись работы по: модернизации системы обеззараживания на Велижанских водоочистных сооружениях, воздуходувной станции на очистных сооружениях канализации; реконструкции самотечного канализационного коллектора по улице Полевая, напорных коллекторов по улице Мельникайте", - рассказал глава города.

Руслан Кухарук добавил, что в рамках реконструкции первой очереди очистных сооружений в прошлом году установлены современные горизонтальные аэрируемые песколовки с автоматизированной системой управления и высокой эффективностью удаления песка.