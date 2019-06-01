Руслан Кухарук: почти две тысячи мест для дошкольников создано в 2018 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сфере образования, как одной из важнейших составляющих человеческого капитала, в Тюмени уделяется самое пристальное внимание.

Об этом заявил глава города Руслан Кухарук, отчитываясь перед депутатами Тюменской городской думы о своей работе за 2018 год.

По его словам, в 2018 году открыто два новых корпуса 125-го и 158-го детских садов. Всего в 2018 году удалось создать более 1 тыс. 800 новых мест для дошкольников. Около 1 тыс. 900 воспитанников посещают частные детские сады.

Современные условия обучения, созданные в образовательных организациях, позволяют обучающимся принимать участие и занимать призовые места в олимпиадах и конференциях различного уровня - V Межрегиональном химическом турнире, Всероссийской робототехнической олимпиаде, X Всероссийском фестивале Profest, форуме "Шаг в будущее" и других.

Учрежденная в 2013 году ежемесячная стипендия для одаренных детей с 2018 года также присуждается детям, достигшим особых успехов в сфере спорта и культуры (900 рублей), а количество стипендиатов возросло с 70 до 200 человек.

Работа по сопровождению и развитию интеллектуально одаренных, талантливых и высокомотивированных на получение новых знаний обучающихся вышла на новый уровень благодаря открытию Центра олимпиадной подготовки.

Развивается и совершенствуется материально-техническая база школ. В 2018 году открыт второй корпус 49 гимназии на 1 тыс. 200 мест в Ямальском-2. Завершен комплексный капитальный ремонт школы № 9 в микрорайоне Югра, 13-й школы в Тарманах и школы № 5 на ул. Холодильной.