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Тридцать девять ишимских выпускников получили аттестат с отличием

Общество, 19:27 27 июня 2019

Валерии Ухарской | Фото: Валерии Ухарской

499 ишимских выпускников одиннадцатых классов попрощались со школой на общегородском выпускном вечером 26 июня. 39 из них получили аттестат с отличием и награждены медалью "За особые успехи в учении".

"В целом единый государственный экзамен прошел на высоком организационном уровне. По сравнению с 2018 годом число выпускников, набравших от 81 до 100 баллов, возросло на 49%. В этом году наиболее популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ стали обществознание, физика, история. Количество выпускников, выбравших информатику, увеличилось вдвое", - рассказала директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

По ее словам, наилучшие результаты отмечаются по профильной математике, английскому языку и химии. Это три предмета, которые дали оптимальный средний балл в 2019 году.

Вырос средний балл по профильной математике до 58,7. В 2018 году он составил 47,2. Это объясняется более осознанным выбором и качественной подготовкой выпускников к данному уровню математики.

Выпускница школы № 8 Валерия Ухарская стала единственной ишимской выпускницей-стобалльницей. Она набрала максимум по химии.

"Я мечтала заработать 100 баллов по химии, все для этого делала и получила! Поступать хочу в первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Полученные на экзаменах результаты позволяют поступить на бюджет в любой вуз России. Тем, кому предстоит сдавать ЕГЭ в следующем году, советую по учебе больше практиковаться, набивать руку. И еще - сбалансировать режим подготовки и отдыха. Шансы получить 100 баллов есть у каждого!", - подчеркнула Валерия Ухарская.

Инна Кондрашкина

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# выпускной , Ишим

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