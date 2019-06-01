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28 июня в Тюмени ожидается штиль

Общество, 07:30 28 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 18 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 28 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают малооблачную погоду. Есть вероятность небольшого дождя. Влажность воздуха составит 49-67 %.

Днем ожидается штиль. Утром и вечером будет дуть юго-восточный ветер, к ночи он сменит направление на восточное. Его скорость составит 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление близко к норме - 753-755 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 37 минут. Долгота дня 17 часов 53 минуты.

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