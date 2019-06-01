ТИУ вошел в список лучших вузов страны по версии Forbes

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

76 место занял Тюменский индустриальный университет в сотне лучших вузов России по версии Forbes. Учебные учреждения оценивались по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, сообщает пресс-служба ТИУ.

В 100 университетов, которые выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes и, возможно, стать частью российской политической элиты, ТИУ оказался единственным тюменским вузом. С 2018 года он поднялся в рейтинге на одну ступень.

В Топ-100 вошли еще три уральских вуза: Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Южно-Уральский государственный университет.

Лидерами признаны Московский государственный институт стали и сплавов, Московский государственный институт международных отношений, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.