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ТИУ вошел в список лучших вузов страны по версии Forbes

Общество, 12:20 28 июня 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

76 место занял Тюменский индустриальный университет в сотне лучших вузов России по версии Forbes. Учебные учреждения оценивались по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, сообщает пресс-служба ТИУ.

В 100 университетов, которые выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список Forbes и, возможно, стать частью российской политической элиты, ТИУ оказался единственным тюменским вузом. С 2018 года он поднялся в рейтинге на одну ступень.

В Топ-100 вошли еще три уральских вуза: Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Южно-Уральский государственный университет.

Лидерами признаны Московский государственный институт стали и сплавов, Московский государственный институт международных отношений, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

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# Forbes , рейтинг , ТИУ

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