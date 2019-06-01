Соотечественники выбирают для проживания районы Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семь граждан из Республики Казахстан и 15 членов их семей приняли решение о переезде в Ялуторовский и Исетский районы по государственной программе переселения соотечественников, сообщает администрация Исетского района.

Решение об участии в программе они принимают на основе осознанного выбора места проживания, работы или учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных возможностей на территории районов.

Участник государственной программы обязуется проживать и работать на выбранной территории в течение трех лет.

Одной из государственных гарантий программы является приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Вопросы об участии в государственной программе можно задать в отделе по вопросам миграции МВД России "Ялуторовский" по ул. Первомайская, 15, каб. № 7 или по телефону (34535) 2-01-71. В с. Исетское - по ул. Первомайская, 43, каб. № 2 или по телефону (34537) 2-14-74.

Официальный сайт программы – www.pereselenie.admtyumen.ru.