  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-восточный

Соотечественники выбирают для проживания районы Тюменской области

Общество, 13:48 28 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семь граждан из Республики Казахстан и 15 членов их семей приняли решение о переезде в Ялуторовский и Исетский районы по государственной программе переселения соотечественников, сообщает администрация Исетского района.

Решение об участии в программе они принимают на основе осознанного выбора места проживания, работы или учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных возможностей на территории районов.

Участник государственной программы обязуется проживать и работать на выбранной территории в течение трех лет.

Одной из государственных гарантий программы является приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Вопросы об участии в государственной программе можно задать в отделе по вопросам миграции МВД России "Ялуторовский" по ул. Первомайская, 15, каб. № 7 или по телефону (34535) 2-01-71. В с. Исетское - по ул. Первомайская, 43, каб. № 2 или по телефону (34537) 2-14-74.

Официальный сайт программы – www.pereselenie.admtyumen.ru.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# государственная поддержка , программа , соотечественники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 28.06.2019В Тобольске хозпостройку раскрасят по мотивам сказки "Конек-горбунок"
13:59 28.06.2019Воспитанники школы "Этюд" получили призы на международном конкурсе
13:48 28.06.2019Соотечественники выбирают для проживания районы Тюменской области
13:37 28.06.2019Ямальские многодетные семьи получат авансовую компенсацию на отдых