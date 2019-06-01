  • 28 июня 201928.06.2019пятница
  • USD63,0452
    EUR71,6635
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

Тюменская клиника выплатит клиентам более пяти миллионов рублей

Общество, 17:27 28 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 исковых заявлений по факту нарушения прав потребителей предприятием "Клиника Сибирская" подготовлено Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба ведомства.

35 исковых заявлений рассмотрено, судами в пользу потребителей присуждено более 4 млн 500 тыс. рублей, в том числе 67 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также даны шесть заключений по делу в целях защиты прав потребителей, в пользу потребителей присуждено более 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# права потребителей , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 28.06.2019Евангелие Федора Достоевского подарили тюменскому следственному изолятору
18:21 28.06.2019Телеведущий Джон Уоррен побывал в ямальском цифровом чуме
18:10 28.06.2019Английских бассет-хаундов и венгерских пули увидят тюменцы на акции "Собака-улыбака"
18:00 28.06.201929 июня - события дня