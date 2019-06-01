Тюменская клиника выплатит клиентам более пяти миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 исковых заявлений по факту нарушения прав потребителей предприятием "Клиника Сибирская" подготовлено Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба ведомства.

35 исковых заявлений рассмотрено, судами в пользу потребителей присуждено более 4 млн 500 тыс. рублей, в том числе 67 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также даны шесть заключений по делу в целях защиты прав потребителей, в пользу потребителей присуждено более 500 тыс. рублей.