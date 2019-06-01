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Двести шестьдесят инвалидов и пожилых жителей региона нашли приемную семью

Общество, 17:05 28 июня 2019

департамента социального развития Тюменской области | Фото: департамента социального развития Тюменской области

260 пожилых людей и инвалидов проживают в приемных семьях, которые дарят им заботу и человеческое тепло, в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" для одиноких пожилых людей и инвалидов Тюменской области. Самое активное участие в проекте принимают жители сельских территорий, около 80 % семей, сообщает департамент социального развития региона.

Как отмечает замдиректора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина, практика реализации технологии показывает положительные изменения в жизни как граждан пожилого возраста и инвалидов, так и их приемных семей, улучшение их эмоционального и физического состояния, а самое главное, сохранение традиций многопоколенных семей. Также оказание ухода в рамках проекта предусмотрено при условии раздельного проживания.

Принять человека в семью и ухаживать за ним может любой совершеннолетний дееспособный гражданин, в соответствии с договором, который заключается между ним, пожилым человеком и учреждением социального обслуживания населения. Членами приемной семьи могут стать одинокие и одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.

Так, оставшаяся в одиночестве после ухода из жизни всех родственников Лидия Евдокимовна Кунгурова 11 лет живет в семье Светланы Быковой из Горьковки Тюменского района. Сначала Светлана забрала к себе бабушку по доброте душевной, а участницей проекта стала уже позже. Отношения в приемной семьей – как в родной. Вместе поют песни, вспоминают прошлое.

В рамках проекта исполнителю услуг предусмотрено ежемесячное денежное вознаграждение, его размер дифференцирован и устанавливается в зависимости от состояния здоровья принятого в приемную семью получателя, услуг и условий проживания.

Изменения обеспечивают развитие семейного и родственного ухода, возможность проживания инвалидов молодого возраста, в том числе имеющих психические заболевания, в домашних условиях.

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# приемная семья , социальная поддержка

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