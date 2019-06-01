Тюменцы участвуют в слете школьных лесничеств в "Орленке"

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Трое тюменских подростков стали участниками слета школьных лесничеств во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсе с 23 июня по 13 июля, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Риян Шамитов из "Зеленого патруля" Варваринской школы Ярковского района, Анель Ташимова "Сладковских лесовичков" Сладковского района и Варвара Пабличук "Наследников Вернадского" Казанской школы получили бесплатные путевки на профильную смену "Лесной подрост" как призеры регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост".

По словам директора регионального департамента лесного комплекса Николая Пуртова, участие в таких мероприятиях позволяют детям обрести не только друзей по интересам из разных городов страны, но и получить новые знания. "Возможно это повлияет в будущем на выбор профессии и кто-то из школьников свяжет свою жизнь с лесом", - сказал он.

За время смены ребята будут работать в эколабораториях и экостудиях детского центра и смогут больше узнать о лесоводстве и бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам. Кроме этого, на мастер-классах дети узнают о профессии лесника и лесного пожарного, создадут экологический маршрут для проведения экскурсий, изучат таксационные характеристики насаждений центра "Орлёнка" и познакомятся с уникальным дендропарком Туапсинского района.