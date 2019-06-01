"Родительский патруль" в Ишиме помогает юным пешеходам

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Инструктажи со школьниками по обеспечению дорожной безопасности в дни летних каникул проводят родители и автоинспекторы Ишима. "Родительский патруль" действует у пешеходных переходов и в местах массового нахождения детей.

Взрослые помогают юным пешеходам и велосипедистам переходить дорогу, рассказывают о мерах безопасности и важности правил соблюдения ПДД. Родители и автоинспекторы останавливают взрослых, которые переходят дорогу в неположенных местах и подают детям дурной пример. После беседы нарушители признавали свою вину и обещали впредь не нарушать правила дорожного движения.

Профилактическое мероприятие, по мнению сотрудников ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" и "Родительского патруля", поможет детям провести лето без происшествий, а взрослых заставит задуматься о безопасности детей.

С начала года на территории Ишима и Ишимского района зарегистрировано 16 ДТП с участием детей, 15 детей получили травмы, 16-летняя девочка погибла.

Соб. инф.