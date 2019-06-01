Жителя Тюмени осудили за изнасилование девятилетней давности

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Мужчину, виновного в изнасиловании, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2002 года мужчина был осужден к 10 годам лишения свободы за убийство. В июне 2009 года он условно-досрочно освободился, спустя несколько месяцев он вновь совершил преступление.

В марте 2010 года на улице Полевой тюменец познакомился с женщиной и пошел провожать ее в район Зареки. По дороге они пили спиртное. У моста Влюбленных злоумышленник сильно избил женщину и изнасиловал. После этого он оставил потерпевшую на снегу и ушел домой. Женщина замерзла. Преступление осталось нераскрытым.

В январе 2011 года мужчина на улице избил и изнасиловал еще одну женщину, она тоже замерзла. В сентябре того же года он изнасиловал другую женщину и топором проломил голову своему знакомому. От полученных ран он скончался. Мужчина был осужден к семи годам заключения.

В июле 2018 года он освободился, а в феврале 2019 года задержан и взят под стражу. Выйти на насильника помогла федеральная база данных геномной информации, которая была сформирована из накопленных данных ДНК. Геномный профиль задержанного совпал с геномным профилем лица, разыскиваемого за изнасилование тюменки в 2010 году.

Суд приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В его действиях установлен особо опасный рецидив. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.