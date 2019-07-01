Стандарты на экологическую продукцию разрабатывает Роскачество

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Cтандарты на экологическую продукцию разработает Российская система качества (Роскачество). Планируется предусмотреть разделение на "экологическую", "органическую" и "зеленую", сообщает радио Sputnik.

Органическая продукция будет отделена от иных видов продукции, претендующих на экологичность. Россия пока занимает всего 0,2 % от мирового рынка органических продуктов.

По оценке специалистов, проблема смешения терминов "Эко", "Био" и "Органик" среди потребителей пока еще стоит достаточно остро. Во многом эти маркировки являются введением потребителей в заблуждение, так как покупатели имеют разные подходы к оценке продукта и зачастую не видят разницы между "органическим" и "фермерским".

Стандарты на экопродукцию будут предусматривать разделение на "органическую", "экологическую" и "зеленую" продукцию. В новой иерархии верхнеуровневыми будут органические продукты, а экологические смогут удовлетворять лишь одному или нескольким критериям, к ним будут предъявлены менее строгие требования.

"Органический способ производства подразумевает сокращение списка используемых удобрений и ветеринарных препаратов, запрет на применение ГМИ (генетически модифицированные ингредиенты), средств защиты растений, веществ для улучшения почвы. Само производство должно быть расположено вдали от источников загрязнения окружающей среды и промышленных объектов. По отношению, например, к "фермерской" и "эко" продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Также фермерскую продукцию отличает преимущественно ручной труд, что необязательно для продукции типа "био" и "эко", – уточняет Роскачество.

Закон "Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступает в силу с 1 января 2020 года.