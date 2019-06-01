Английских бассет-хаундов и венгерских пули увидят тюменцы на акции "Собака-улыбака"

| Фото: из группы "Собаки на радость детям" во ВКонтакте | Фото: из группы "Собаки на радость детям" во ВКонтакте

Около 30 собак разных пород увидят тюменцы на акции "Собака-улыбака", которая пройдет на Цветном бульваре 29 июня с 15 до 18 часов. Сфотографировавшись с ними, горожане смогут помочь детям с нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор добровольного сообщества "Собаки на радость детям" Ирина Семенова.

Акция "Собака-улыбака" пройдет в Тюмени в третий раз. Горожане за благотворительное пожертвование смогут сфотографироваться с понравившейся собакой. Собранные на акции средства пойдут в пользу проекта "Помогать легко!", нацеленного на сбор средств для социализации и реабилитации детей с аутизмом и нарушениями развития.

По словам Ирины Семеновой, акция проводится для привлечения внимания к проблеме аутизма. Вместе с тем, для владельцев животных — это возможность показать, что собаководство в Тюмени находится на высоком уровне и развивается, и представить своих питомцев широкой публике. В акции задействуют собак, признанных чемпионами России, Европы и мира. На Цветной бульвар приведут голден-ретриверов, венгерских пули, такс, шпицев, лабрадоров, йорков, бассет-хаундов и представителей других пород. Четвероногие продемонстрируют горожанам милые трюки, например, кружение на задних лапах, ладушки.

"Это будет добрая акция по сбору средств. Она даст нам возможность лишний раз обозначить проблему аутизма, которая, к сожалению, приобрела глобальный характер на сегодня. Нам помогают собаководы-волонтеры. Любители животных, не имеющие своих питомцев, могут прийти на акцию и пообщаться с выдрессированными породистыми собаками", — поделилась заместитель директора тюменской благотворительной организации "Открой мне мир" Валерия Матвиенко.

Снимки на память тюменцам поможет сделать фотограф-профессионал. На акции ожидаются шоу пород, различные конкурсы, желающие смогут нанести аквагрим.

Инна Пахомова