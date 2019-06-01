Более двух с половиной тысяч школьников Тюменского района трудятся во время каникул

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 2,5 тыс. старшеклассников Тюменского района стали участниками программы "Трудовое лето". Пять трудовых смен в отрядах глав муниципалитетов организовано для них, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подростки также трудятся вожатыми и тренерами в пришкольных лагерях. Всего на выбор ребятам было предложено 25 специальностей.

Так, на базе Червишевской средней школы они помогают учителям в проведении мероприятий в пришкольном лагере. Старшеклассники из отряда главы Онохинского муниципалитета трудятся на благоустройстве поселка. "И пусть иногда по утрам хочется поваляться в кровати и никуда не идти, мы встаем и приходим на свою работу. Это классно: работать и получать заслуженную награду за свой труд", - рассказала участница трудовой бригады Лена Варфоломеева.

В Богандинском муниципальном образовании ребята работают в автокемпинге "Алекс". Мальчики осваивают азы профессии автослесаря, а девочки помогают в уборке номеров в гостинице. "Мы уже не первый год даем детям шанс и заработать, и получить профессиональные навыки. Ребятам нравится, многие работали у нас не один летний сезон. Поэтому, мы и дальше продолжим участвовать в трудоустройстве старшеклассников", - говорит руководитель автокомплекса "Алекс" Дмитрий Оплетаев.

Вторая трудовая смена закончилась 28 июня. Третья начнется с 3 июля. Завершится "Трудовое лето" 21 августа.