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Более двух с половиной тысяч школьников Тюменского района трудятся во время каникул

Общество, 17:02 29 июня 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Более 2,5 тыс. старшеклассников Тюменского района стали участниками программы "Трудовое лето". Пять трудовых смен в отрядах глав муниципалитетов организовано для них, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подростки также трудятся вожатыми и тренерами в пришкольных лагерях. Всего на выбор ребятам было предложено 25 специальностей.

Так, на базе Червишевской средней школы они помогают учителям в проведении мероприятий в пришкольном лагере. Старшеклассники из отряда главы Онохинского муниципалитета трудятся на благоустройстве поселка. "И пусть иногда по утрам хочется поваляться в кровати и никуда не идти, мы встаем и приходим на свою работу. Это классно: работать и получать заслуженную награду за свой труд", - рассказала участница трудовой бригады Лена Варфоломеева.

В Богандинском муниципальном образовании ребята работают в автокемпинге "Алекс". Мальчики осваивают азы профессии автослесаря, а девочки помогают в уборке номеров в гостинице. "Мы уже не первый год даем детям шанс и заработать, и получить профессиональные навыки. Ребятам нравится, многие работали у нас не один летний сезон. Поэтому, мы и дальше продолжим участвовать в трудоустройстве старшеклассников", - говорит руководитель автокомплекса "Алекс" Дмитрий Оплетаев.

Вторая трудовая смена закончилась 28 июня. Третья начнется с 3 июля. Завершится "Трудовое лето" 21 августа.

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# подростки , трудоустройство , Тюменский район

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