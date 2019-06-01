В Тюменском районе продолжается ремонт дорог

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

В Московском муниципальном образовании Тюменского района идет ремонт региональных трасс, проходящих через пос. Московский и дер. Дербыши - "Московский-Дербыши", участок "Подъезд к деревне Дударева".

В дер. Патрушева завершены дорожные работы по ул. Московская, Солнечная, Энергетиков, Садовая, Сосновая, Лесная поляна, Уютная, Братская и Раздольная. Запланирован ремонт ул. Полевая, Песчаная, Озерная.

Всего до конца 2019 года в сельском поселении планируется завершить работы по 21 объекту дорожного ремонта, 12 из них уже сданы в эксплуатацию.

В пос. Утешевский построена линия уличного освещения протяженностью более 250 метров, завершены работы на ул. Солнечной в дер. Дударева: линия освещения - 240 метров. Идет процесс технического присоединения по пяти перспективным объектам освещения в с. Гусево и пос. Московский. Всего установлено более 460 светодиодных консольных конструкций, это более 10 км линий уличного освещения. При этом для освещения применяются энергосберегающие технологии.

В дер. Падерина до 15 августа будет введена в эксплуатацию новая детская площадка в 400 кв. метров по ул. Заречной. Начаты работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО, две уже готовы, сообщает "Мегатюмень".