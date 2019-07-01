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Семьдесят пять деревьев высадили в сквере Победы Тобольска

Общество, 10:41 01 июля 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

75 новых деревьев высадили в сквере Победы ветераны Великой Отечественной войны и дети вместе с сотрудниками администрации и депутатами городской думы, сообщает администрация Тобольска.

Ели, липы, калины, пихты, рябины и сирень высажены в честь 75-летнего юбилея Тюменской области и предстоящего юбилея Великой Победы.

Глава город Максим Афанасьев сказал: "Мало посадить дерево - о нем надо заботиться. Любить и помнить, что это частичка вас. В этом есть глубокий объединяющий смысл. И я очень признателен вам, что вы поддержали эту идею", - обратился градоначальник и поблагодарил предпринимателя Алексея Михайлова, который безвозмездно предоставил инвентарь и посадочный материал из своего питомника.

Председатель городского Совета ветеранов Владимир Габрусь напомнил, что мероприятие важно для тоболяков, и особенно – для ветеранов: "Мы сегодня оставим здесь свои имена. Наши ветераны активны, добры и талантливы. Передаем вам все свое признание и благодарность. Чтобы молодое поколение равнялось на нас, и было лучше нас".

Мероприятие состоялось по инициативе главы города Максима Афанасьева. Елочку с правой стороны парка он посадил вместе с фронтовиком Августом Николаевичем Ишимцевым. Участник Великой Отечественной войны оставил на деревце памятную табличку.

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

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# деревья , Тобольск , юбилей области

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