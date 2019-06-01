Россияне выбирают отпуск на родине

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне планируют провести отпуск в России вместо того, чтобы поехать за границу. Об этом сообщается в исследовании Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), передает Лента.ру.

Вопрос задавали тем, кто был в отпуске или планирует отпуск в 2019 году. Согласно опросу, 21% россиян проведут свой отпуск дома, 14% опрошенных поедут путешествовать по России, а 8% респондентов решили отдохнуть на даче. При этом отправиться за границу планируют лишь 3% опрошенных.

Кроме того, 42% россиян признались, что, даже если бы им оплатили двухнедельную путевку "куда угодно", они все равно выбрали бы путешествие по России.