Воспитанникам центра "Березка" рассказали, как действовать при пожаре

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Познавательное занятие с рассказом о пожарной безопасности провели сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Казанскому и Сладковскому району Тюменской области для ребят из оздоровительно-образовательного центра "Березка", сообщает главное управление МЧС России по региону.

Начальник отделения Андрей Никулин объяснил школьникам, что на пожаре нельзя поддаваться всеобщей панике, необходимо сохранять спокойствие и постараться покинуть помещение. Детям рассказали правила пожарной безопасности на улице и в помещениях, а также о том, как не допустить пожар.

Зашел разговор и о том, как справиться с огнем подручными средствами. Школьникам напомнили, что при любом возгорании или иной чрезвычайной ситуации не стоит рассчитывать только на собственные силы. Нужно вызвать пожарную охрану или спасателей по телефонам "01" или "101".

Ребятам показали пожарную технику и оборудование. Андрей Никулин рассказал, для чего оно предназначено и как работают пожарные, получив вызов.