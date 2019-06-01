Финальный проект парка ярких событий "Алебашево" представили в Тюмени

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

Проект финальной концепции event-парка "Алебашево" – стиль и функциональное наполнение этой площадки - впервые увидели тюменцы в рамках фестиваля "Жара".

Главной идеей визуального воплощения парка стали аутентичные ремесла Тюменской области – ковроткачество и деревянное зодчество. В частности, архитекторов вдохновили узоры ковров и резные ананасы на фасадах старинных усадеб в историческом центре города. Это видно на примере плавучей сцены, пирса, цветочного луга и группы островов на Алебашево.

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

Центральным объектом станет плавучая сцена. Она может разворачиваться и перемещаться по воде для разных зрительных площадок – вместительного амфитеатра (рассчитан на 7 тыс. человек) и зоны для проведения танцевальных мероприятий.

"В наши задумки входит привезти, например, сюда Scorpions или Би-2. На сегодняшний день в Тюмени таких площадок нет", - отметил автор идеи создания парка "Алебашево", председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов.

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

Кроме того, концепция включает павильоны, сеть кафе, туристический центр, различные спортивные и детские площадки (по мотивам сказки "Конек-горбунок"). В том числе, в проект входит создание скалодрома такого уровня, чтобы проводить на этой площадке чемпионаты мира. Для зимнего отдыха предусмотрены зоны рыбалки, дрифта и мотокросса. По словам организаторов, в концепции отражено 90% пожеланий тюменцев, учтены интересы горожан, бизнес-сообщества, представителей муниципалитета, экологов, лидеров спортивных сообществ и общественных организаций.

Например, по просьбе велосипедистов велодорожки пойдут в обход "Алебашево", не будут пронизывать парк изнутри, по предложениям экологов часть парка будет эксплуатироваться на энергии ветра и солнечных батарей, а по желанию горожан проектировщики учли и дорисовали пляжную зону.

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

На фестивале "Жара" 29 и 30 июня все желающие могут не только познакомиться с проектом, задать интересующие вопросы, но и оставить свои пожелания в группах проекта в соцсетях здесь, здесь и здесь. Все они будут обработаны и учтены проектировщиками.

"Мнение и пожелания жителей, оставленные здесь на площадке, мы обработаем и вышлем архитекторам, которые доработают проект. После этого состоится городской координационный совет, где эта концепция будет презентована экспертному сообществу – представителям органов власти и местному сообществу архитекторов. С учетом этого мы внесем правки. И уже эта концепция ляжет в основу проектно-сметной документации", - пояснил Артем Андросов.

| Фото: event-парка «Алебашево» | Фото: event-парка «Алебашево»

Глава города Руслан Кухарук поблагодарил рабочую группу проекта за проделанную работу.

"Мы сегодня увидели продукт, который максимально сочетает в себе все пожелания, которые высказывали тюменцы, общественные, спортивные организации. Эта сводная эскизная концепция ляжет в основу проекта, который мы уже будем непосредственно со своей стороны заказывать в качестве основы техзадания для разработки проектной документации. Спасибо за большую работу, которую вы сделали. С нетерпением ждем финальной версии. Так что милости просим, как будет готово, приходите к нам, будем смотреть", - отметил глава города.