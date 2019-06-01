Команда Ишима стала первой на марафоне "Путь к Победе"

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Команда "Темп" из Ишима стала победителем командного марафона "Путь к Победе", который прошел на территории озера Власово в Сладковском районе, сообщает региональное управление МЧС.

Второе место заняли ребята из команды "Ястребы", третье – представители Ишимского пожарно-спасательного гарнизона "Искра".

Марафон собрал несколько сотен участников и зрителей, превратившись в настоящий спортивный праздник. Кульминацией праздника стал экстремальный забег, где участникам предстояло преодолеть трехкилометровую полосу по пересеченной местности, с искусственными и естественными препятствиями. Принять участие в забеге, проявить характер отважились 20 команд из соседних городов и районов.

Для участников и зрителей был развернут настоящий палаточный городок и организован пункт питания, где каждый мог подкрепиться настоящей "солдатской" гречневой кашей и выпить горячего чая.