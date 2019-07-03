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Тайну натюрморта разгадают гости выставки в Ялуторовске

Общество, 09:41 03 июля 2019

с официальной страницы Ялуторовского музейного комплекса во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы Ялуторовского музейного комплекса во "ВКонтакте"

Разгадать тайну картины, а заодно узнать о жанрах живописи и том, как правильно "читать" художественные полотна, смогут участники квеста "Что скрывает натюрморт?", который проводят в музее "Торговые ряды" Ялуторовского музейного комплекса (Ялуторовск, ул. Первомайская, 19).

Квест для посетителей проходит на выставке работ знаменитых и неизвестных российских художников ХVIII - начала ХХ века "Искусство вечно", которая насчитывает около 40 пейзажей, портретов и натюрмортов.

"Это детективная игра, она строится вокруг пропавшей картины. Гостям предстоит ознакомиться с жанрами живописи, разгадать загадки и тайны, связанные с живописными полотнами, найти наиболее старинную картину на выставке. На классической экскурсии детям бывает сложно усвоить информацию, а в такой форме они хорошо ее запоминают, поэтому подобную форму работы мы практикуем не в первый раз, и успешно", - рассказала заведующая музейным комплексом Татьяна Бурлакова.

Посетить квест можно до конца августа 2019 года, стоимость билета - 60 рублей.

Вход на выставку полотен российских художников для взрослых посетителей стоит 50 рублей, для детей и пенсионеров - бесплатно.

Татьяна Ковалева

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# выставка , Ялуторовск

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