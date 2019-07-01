Инспекторы ГИМС напоминают правила безопасности на воде

| Фото: группа ГИМС Тюменская область: всё о безопасности | Фото: группа ГИМС Тюменская область: всё о безопасности

Основные правила безопасности на водоемах напомнили тоболякам инспекторы ГИМС, сообщает центр ГИМС МЧС России по Тюменской области.

Чтобы избежать трагедии на воде, родители не должны оставлять детей без присмотра, даже если ребенок умеет плавать. Нельзя допускать купание в незнакомых местах, особенно ныряние с лодок, причалов, мостков и других, не предназначенных для этого, мест.

Не допускать купание детей на надувных кругах, матрасах, игрушках без надзора взрослых, избегать в воде игр, связанных с нырянием и захватом друг друга, не позволять детям заплывать далеко от берега, заплывать за установленные знаки ограждения, подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

Родителям советуют объяснить детям правила поведения на водоемах и о последствиях их нарушения. Необходимо акцентировать внимание на безопасности при отправке детей в лагеря, туристические походы, на пикники.