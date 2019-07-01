Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями для июльского отдыха

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отели на Бали, в Таиланде, Турции, Болгарии и Беларуси можно забронировать дешевле всего в середине лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования выяснили, где российские туристы могут недорого забронировать гостиницу на июль. Несмотря на то, что доступность отелей стремительно сокращается по мере приближения к середине летнего сезона, путешественники еще могут успеть подобрать бюджетное жилье для отдыха в этом месяце.

Самые недорогие гостиницы категории "3 звезды" в июле были обнаружены на Бали – в среднем стоимость суточного проживания обойдется туристам в 1,8 тыс. рублей за номер на двоих. Причем за эту цену можно подобрать отель как в курортных городах Семиньяк и Куте, так и в Убуде, расположенном в центральной части острова.

За 2 тыс. рублей туристы могут забронировать гостиницу в Паттайе (Таиланд), в такую же сумму обойдется двухместный номер в трехзвездочном отеле в Кемере (Турция).

Несколько дороже, за 2,3 тыс. рублей в среднем, туристы могут подобрать комнату в трехзвездочной гостинице в турецкой Аланье, а также на Самуи, втором по величине острове в Таиланде. Номер аналогичной категории на Пхукете (Таиланд) обойдется в 2,4 тыс. рублей.

| Фото: tourprom.ru | Фото: tourprom.ru

Заплатив до 3 тыс. рублей в сутки, можно забронировать размещение в трехзвездочной гостинице в Варне – в среднем номер будет стоить 2,9 тыс. рублей за ночь. Около 3 тыс. рублей в сутки обойдется отель на курортах Абхазии, например, в Гагре.

Для туристов, планирующих потратить на проживание не более 4 тыс. рублей в сутки, подойдут трехзвездочные гостиницы в Минске (Беларусь) (в среднем 3,5 тыс. рублей за ночь), Стамбуле (Турция) или Ереване (Армения) (3,6 тыс. рублей).

Несколько дороже – в 3,9 тыс. рублей – обойдется отель аналогичной категории в греческом городе Салоники. Гостиница в турецком Олюденизе в июле в среднем будет стоить 4 тыс. рублей за ночь. За эту же сумму туристы могут подобрать отель в Вильнюсе (Литва).

| Фото: www.tourprom.ru | Фото: www.tourprom.ru

Туристам, бюджет на отдых которых позволяет выбирать гостиницы стоимостью 4-5 тыс. рублей, доступен большой выбор отелей в европейских городах. Так, например, ночь в трехзвездочном отеле в Будапеште в среднем обойдется в 4,1 тыс. рублей на двоих. Несколько дороже будет стоить размещение в Риге – 4,3 тыс. рублей. Курорты Мальты предлагают туристам большой выбор отелей стоимостью 4,4 тыс. рублей за сутки.

Средняя стоимость трехзвездочных гостиниц в Праге составляет 4,6 тыс. рублей за ночь. Во столько же обойдется размещение на севере Италии в Турине. За 4,7 тыс. рублей можно подобрать гостиницу в итальянском Бергамо или французском Бордо. Немного дороже, в среднем 4,8 тыс. рублей в сутки, будет стоить отель в Кракове (Польша). За 4,9 тыс. рублей в сутки туристы могут насладиться отдыхом на пляжах Ираклиона (Греция).