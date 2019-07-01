Как уберечь ребенка от бытовых травм, рассказали в Роспотребнадзоре

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Как сделать безопасными личное пространство и досуг детей, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Мелкие предметы, детали, магниты, батарейки должны быть недоступны для маленьких детей.

Если ребенок проглотил мелкий предмет, следует немедленно обратиться в скорую медицинскую помощь. При проглатывании кнопочной или другой батарейки нельзя давать ребенку пить или есть, пока не сделан рентген. Батарейки кнопочного типа для часов, брелоков и другой переносной электроники, особенно диаметром 2 см и более, могут застрять в желудке и пищеводе, литиевые батарейки могут вырабатывать электрический ток от контакта с жидкостями в желудке, что приведет к серьезным повреждениям. Возьмите с собой в больницу инструкцию, упаковку или само устройство или игрушку, деталь которых проглотил ребенок, это поможет врачу определить тип и химический состав опасной детали.

При покупке игрушек проверяйте особенности их конструкции, сборки, функциональности.

Составные части игрушки и крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, при использовании она не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства. Доступные кромки, углы, выступы, острые концы, жесткие детали, шнуры, канаты и крепления игрушек, а также игрушки со снарядом и пусковым механизмом должны исключать риск травмирования ребенка. Игрушки и их съемные детали для детей младше 3 лет, а также игрушки, закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы не могли попасть в верхние дыхательные пути.

Помните об опасности переворачивающейся мебели.

По международной статистике 34 % детей получают травмы, залезая на мебель, чаще всего страдают дети от 3 до 5 лет, но подобные травы получают и дети до года. Если тяжелая мебель, бытовая техника, бьющиеся предметы должны быть устойчивы и закреплены, бьющиеся предметы интерьера недоступны детям.

Обращайте внимание, какой медиа-контент потребляют дети.

Дети – самая медийно-активная группа в современном обществе, поэтому проблема информационной их безопасности актуальна. Следите за тем, какие фильмы и мультфильмы смотрят дети, какими играми, музыкой увлекаются. С особой осторожностью относитесь к играм, медиа-активностям, эксплуатирующим детский азарт (детские казино, компьютерные игры с покупками и пожертвованиями). Учтите, что если к приложениям в компьютере или телефоне привязаны банковские карты, то дети смогут самостоятельно приобрести и установить контент, не предназначенный для них.