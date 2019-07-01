Студенты опорного вуза стали обладателями стипендии "Золотое наследие"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета Марсель Кадыров и Иван Переплеткин стали обладателями стипендии "Золотое наследие Мирового нефтяного совета", сообщает пресс-служба ТИУ.

Марсель Кадыров с первого курса занимался научной деятельностью под руководством академика Ивана Нестерова.

"Мы с Иваном Ивановичем определили для себя главную цель – повысить ВВП России и внедрить как можно больше инновационных решений в нефтегазовый сектор. К сожалению, Иван Иванович ушел из жизни, но я с удовольствием и большим рвением продолжаю наше общее дело", — говорит Марсель Кадыров.

Он добавил, что стипендия "Золотое наследие Мирового нефтяного совета" даст стимул для развития, а звание стипендиата добавит лояльности и послужит огромной мотивацией для дальнейшей работы.

Ивана Переплеткин поступил в Институт геологии и нефтегазодобычи, на специальность "Прикладная геофизика", где активно занимается научной деятельностью, участвует в конференциях, и конкурсах на российском и международном уровнях. В будущем он планирует работать в научно-исследовательском институте. "Я хочу, чтобы у меня мозги кипели от решения наисложнейших интеллектуальных задач. Это сродни олимпиадному драйву", - сказал он.

Стипендия была учреждена Российским национальным комитетом Мирового нефтяного совета в 2015 году. Она направлена на выявление наиболее талантливых и успешных студентов со всей России. Конкурсный отбор стипендиатов проводится дважды за год, в нем принимают участие студенты университетов РФ, ведущих подготовку специалистов по широкому перечню специальностей нефтегазового профиля.

Среди основных критериев отбора — высокий средний балл и достижения в научной или общественной сфере. Для получения стипендии студент должен был написать эссе на тему "Почему я достоин Стипендии?", а также записать видеообращение на английском языке на тему: "Мое место в нефтегазовой отрасли".

В 2019 году было отобрано 20 стипендиатов. Помимо финансового вознаграждения, они побывали на VI молодежном форуме Мирового нефтяного совета. Основные мероприятия деловой программы прошли на площадках Санкт-Петербургского Горного университета.