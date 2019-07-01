ФК "Тюмень" поборется за выход в ФНЛ с "КамАЗом"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

"КамАЗ" из Набережных Челнов станет одним из главных конкурентов "Тюмени" за выход в ФНЛ, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

По итогам прошлого сезона в ПФЛ команда из Набережных Челнов заняла второе место в турнире. Основная задача по итогам этого сезона – выйти в ФНЛ.

Перед новым сезоном у "КамАЗа" сменился главный тренер. У Михаила Белова, пришедшего на смену Евгению Ефремову, большие амбиции и свой взгляд на то, какой должна быть игра команды в новом сезоне. В планах не только тактические перестановки, но и серьезные изменения в составе.

Несмотря на то, что костяк команды остался прежним, избежать значительных кадровых потерь не удалось. В это межсезонье "КамАЗ" покинули в том числе ранее выступавшие за ФК "Тюмень" защитник Игорь Хайманов и полузащитник Игорь Коронов, а также хав Артур Газданов, недавно подписавший контракт с тюменским клубом. Учитывая произошедшие изменения, в клубе планируют усилить каждую линию, включая вратарскую.

Команда начала предсезонную подготовку и уже сыграла товарищеский матч с "Нефтехимиком", уступив на своем поле со счетом 1:3.