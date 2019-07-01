  • 1 июля 20191.07.2019понедельник
  • USD63,0756
    EUR71,8179
  • В Тюмени 22..24 С 6 м/с ветер восточный

Стартовало народное голосование за лауреатов премии "Большая книга"

Общество, 16:54 01 июля 2019

novostiliteratury.ru | Фото: novostiliteratury.ru

Традиционное народное голосование Национальной литературной премии "Большая книга" началось 1 июля. Оно пройдет на крупнейшем в Рунете рекомендательном книжном сервисе LiveLib, сообщают организаторы.

Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и выбрать победителя. До ноября на сервисе LiveLibru любой желающий сможет проголосовать лайком за понравившееся произведение.

В течение пяти месяцев все читатели будут иметь бесплатный доступ к текстам произведений-претендентов на победу. С разрешения правообладателей с сегодняшнего дня книги финалистов этого сезона опубликованы на сайте партнера премии — компании ЛитРес.

На суд читателей представлены произведения "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревич, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Собачий лес" Александра Гоноровского, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Дождь в Париже" Романа Сечина, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Дети мои" Гузель Яхиной.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Большая книга , литература , премии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 01.07.2019Названы зарубежные города с самыми дешевыми отелями для июльского отдыха
17:05 01.07.2019Парад лекторов для первокурсников подготовили в ТюмГУ
16:54 01.07.2019Стартовало народное голосование за лауреатов премии "Большая книга"
16:43 01.07.2019АО "Газпром энергосбыт Тюмень": четырнадцать лет непрерывного развития