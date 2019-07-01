Стартовало народное голосование за лауреатов премии "Большая книга"

| Фото: novostiliteratury.ru | Фото: novostiliteratury.ru

Традиционное народное голосование Национальной литературной премии "Большая книга" началось 1 июля. Оно пройдет на крупнейшем в Рунете рекомендательном книжном сервисе LiveLib, сообщают организаторы.

Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в список финалистов, и выбрать победителя. До ноября на сервисе LiveLibru любой желающий сможет проголосовать лайком за понравившееся произведение.

В течение пяти месяцев все читатели будут иметь бесплатный доступ к текстам произведений-претендентов на победу. С разрешения правообладателей с сегодняшнего дня книги финалистов этого сезона опубликованы на сайте партнера премии — компании ЛитРес.

На суд читателей представлены произведения "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревич, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Собачий лес" Александра Гоноровского, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Дождь в Париже" Романа Сечина, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Дети мои" Гузель Яхиной.