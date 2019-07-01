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Лучших животноводов определили в Казанском районе

Общество, 18:32 01 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги двух конкурсов профессионального мастерства в отрасли животноводства подвели в Казанском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Татьяна Смиренская из сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз им. Кирова" стала победителем среди операторов машинного доения. Алия Ережепова, сотрудник агрокомплекса "Маяк" заняла первое место среди техников по искусственному осеменению коров.

Состязания животноводов проходили в несколько этапов. Так, конкурс операторов машинного доения состоял из сборки-разборки доильного аппарата, теоретической части в форме тестирования и практической части. Конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота включал оценку теоретической подготовки участников, знаний правил работы с замороженным семенем и практических навыков по технологии осеменения животных.

Победители и призеры конкурсов были награждены дипломами и денежными призами.

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# Казанский район , конкурс профмастерства , осеменение КРС , соревнования дояров

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