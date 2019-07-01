Авторские экскурсии по Тюмени проводят серебряные гиды

| Фото: благотворительного фонда "Старшее поколение" | Фото: благотворительного фонда "Старшее поколение"

Собственные экскурсионные маршруты придумывают и проводят тюменские активисты серебряного возраста, сообщает региональное отделение благотворительного фонда "Старшее поколение".

Гид с опытом Ольга Лукошкова по-новому открыла для горожан левобережную Тюмень, подготовив интеллектуальную пешую прогулку "Заречье: прошлое и настоящее".

Тюменские любители краеведения попытались разобраться, в честь кого названы улицы Старой Зареки, где соседствуют одноэтажные вековые домики и современные европейские районы. Участники необычной экскурсии увидели дом Колмогорова, купеческие дома, Вознесенскую церковь, главный корпус пивоваренного завода и другие объекты.

Мероприятие прошло в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине: "Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени".

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального благотворительного фонда реализуется в партнерстве с областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.