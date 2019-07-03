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Горожан приглашают на летний книжный обменник

Общество, 08:29 03 июля 2019

фото организаторов | фото организаторов

Общегородской книжный обменник будет работать в Тюмени 6 июля с 12 до 15 часов. Традиционно местом его проведения станет территория возле Благотворительного фонда развития города (ул. Малыгина, 51/2), сообщают организаторы.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход составит 10 рублей для участников старше 14 лет. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

На книжном обменнике будет также работать барахолка, в которой может поучаствовать каждый. А волонтеры организуют сбор макулатуры.

Проект книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел. Он работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября.

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# книжный обменник

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