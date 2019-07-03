"Золотых" молодоженов будут чествовать в Тюмени

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Торжественный прием семейных пар, отметивших изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы, пройдет в Тюмени 4 июня. Мероприятие начнется в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85), сообщает администрация города.

Участниками торжества станут 15 пар из Тюмени и Тюменского района. Юбилярам вручат медали "За любовь и верность", они услышат поздравления от представителей администрации Тюмени, городской думы, управления соцзащиты Тюмени и Тюменского района. Творческий подарок подготовит коллектив фольклорного ансамбля "Ленок".

Гостями церемонии станет "Золотая семья России" Юрия и Валентины Любенко, которая в 2018 году вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Супружеская пара поделится секретами счастливого брака.