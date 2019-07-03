  • 3 июля 20193.07.2019среда
  • USD63,2265
    EUR71,4080
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер восточный

"Золотых" молодоженов будут чествовать в Тюмени

Общество, 08:43 03 июля 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Торжественный прием семейных пар, отметивших изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы, пройдет в Тюмени 4 июня. Мероприятие начнется в 15 часов 30 минут в Янтарном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85), сообщает администрация города.

Участниками торжества станут 15 пар из Тюмени и Тюменского района. Юбилярам вручат медали "За любовь и верность", они услышат поздравления от представителей администрации Тюмени, городской думы, управления соцзащиты Тюмени и Тюменского района. Творческий подарок подготовит коллектив фольклорного ансамбля "Ленок".

Гостями церемонии станет "Золотая семья России" Юрия и Валентины Любенко, которая в 2018 году вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Семья года". Супружеская пара поделится секретами счастливого брака.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День семьи любви и верности

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 03.07.2019Тюменцы могут выиграть солидный приз фотоконкурса "Дикая природа России"
09:52 03.07.2019Семьдесят пять лет назад был освобожден Минск
09:41 03.07.2019Тайну натюрморта разгадают гости выставки в Ялуторовске
09:30 03.07.2019Тюменцев зовут на концертную программу ко Дню семьи, любви и верности