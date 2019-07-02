Приложения для управления городским хозяйством разрабатывают участники хакатона в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около двадцати молодых IT-специалистов принимают участие в хакатоне "Город в кармане", который стартовал в пространстве "Точка кипения" и завершится вечером 3 июля.

В составе пяти команд они разрабатывают сервисы и приложения, которые помогут решить задачи, позволяющие сделать жизнь в городе более комфортной. Хакатон проходит при поддержке Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках федеральной программы "100 городских лидеров".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Города должны быть не только красивыми, но и умными. Необходимо создавать информационные системы для горожан, которые смогут пользоваться городскими сервисами, а также для тех, кто управляет городом. Марафон стартует в пяти городах - Тюмени, Якутске, Йошкар-Оле, Сарове и Железногорске. Задания придумали сами участники программы "100 городских лидеров", они поступили из разных городов. Решения, найденные участниками хакатона, будут размещены на федеральном портале программы и доступны другим городам", - рассказала программный директор "Точки кипения" в Тюмени Марина Дегтярь.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За два дня участникам хакатона при поддержке опытных экспертов предстоит поломать голову над созданием многоканального автополива; устройства для подсчета посетителей на объекте городского строительства (сквер, сад, парк); создать карту городских сообществ - сайт, на котором жители могут причислить себя к сообществу и графически показать свое влияние.

Большинство участников хакатона представляют Тюменский индустриальный университет. Студенты вуза на подобных мероприятиях чувствуют себя уверенно: у них есть опыт борьбы в интеллектуальных марафонах.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"У нас ежегодно проходит большой всероссийский хакатон, где разрабатываются решения для "Умного города", поэтому у ребят имеются наработки. Проводятся также мини-хакатоны, на которых они решают задачи от тюменских заказчиков для местного бизнеса, - отметил эксперт хакатона, ведущий специалист Центра интеллектуальных систем ТИУ Алексей Осипенко. - В отличие от опытных специалистов, которые столкнулись с трудностями при реализации и внедрении разработок, молодые умы еще не набили шишек и не боятся новых идей, неочевидных решений. Задача экспертов - увидеть рациональное зерно и помочь довести проект до промышленной реализации".

Защита проектов и определение победителей состоятся 3 июля. Призовой фонд хакатона составил 100 тыс. рублей.

Татьяна Ковалева