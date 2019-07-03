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Гости Дубровинского фестиваля семейного отдыха смогут покататься на конях и сыграть в хоккей

Общество, 09:08 03 июля 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Поиграть в летний хоккей и покататься на лошадях смогут гости Дубровинского фестиваля семейного отдыха, который пройдет в Ярковском районе с 5 по 7 июля, сообщает администрация Ярковского муниципального района Тюменской области.

Площадкой для фестиваля выбран живописный берег озера Матуш в Дубровинском сельском поселении (64 километр трассы Тюмень – Ханты-Мансийск). Здесь развернется палаточный городок, где гости смогут отдохнуть от ежедневной суеты и забот вместе с семьей.

Центральным событием фестиваля станет семейный квест с призами и подарками. Также гостей ждут больше десяти интерактивных площадок для детей и взрослых: летний хоккей, песни под гитару у костра, творческие мастер-классы, катание на лошадях, кулинарный конкурс и многое другое.

В торговых рядах "Дубровинского базара" можно будет приобрести работы мастеров декоративного и прикладного искусства, памятные сувениры и свежие фермерские продукты. В кафе под открытым небом можно насладиться вкусными блюдами, в креативных фотозонах сделать снимок.

Для гостей и участников фестиваля организованы торговые ряды, батуты, контактный зоопарк, выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел, сплавы на плоту по живописному озеру Мотуш.

Организаторы уверяют, что территория фестиваля обработана от клещей. Комары тоже не должны побеспокоить посетителей.

Кроме того, для удобства гостей на территории оборудованы умывальники и туалеты, расставлены мусорные контейнеры. Для автомобилей предусмотрена вместительная парковочная зона.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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# отдых , семьи , фестиваль

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