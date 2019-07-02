Известный профессор расскажет тюменским врачам о лечении диабетической стопы

| Фото: www.tokb.ru | Фото: www.tokb.ru

Мастер-класс по операциям на сосудах нижних конечностей при диабетической стопе пройдет в Тюмени в областной больнице № 1 3 июля. Опытом с тюменскими коллегами поделится основоположник эндоваскулярного метода восстановления кровотока у пациентов с критической ишемией и синдромом диабетической стопы в России, ведущий профессор Иван Ерошкин, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Диабетическая стопа – это самое частое из хронических осложнений диабета. Этот синдром, который в половине случаев заканчивается ампутацией одной или обеих ног, возникает у 80% диабетиков спустя 15-20 лет после начала болезни. Тяжелые поражения нижних конечностей, не поддающиеся консервативному лечению, требуют хирургического вмешательства.

Перспективность рентгенхирургических методов лечения определяется следующими факторами: малая травматичность, сохранение конечностей, достижение адекватных результатов, снижение количества осложнений. Операция проходит без наркоза под контролем рентгена. Хирургическое вмешательство проводится через прокол с использованием специального катетера и стента. Все это открывает большие возможности для врачей и пациентов.

В ОКБ № 1 уже несколько лет при ишемической форме диабетической стопы применяется рентгенохирургическая коррекция поражений артерий нижних конечностей у больных сахарным диабетом при наличии показаний. Однако новый опыт поможет специалистам выйти на новый уровень и увеличить количество таких вмешательств.