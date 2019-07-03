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Тюменцев зовут на концертную программу ко Дню семьи, любви и верности

Общество, 09:30 03 июля 2019

из группы "Дворец национальных культур "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из группы "Дворец национальных культур "Строитель" во ВКонтакте

Концертная программа "От белой ромашки до красной рябины", посвященная Дню семьи, любви и верности, развернется на площади у ДНК "Строитель" 6 июля в 15 часов, сообщают организаторы.

Зрители узнают о добрых русских семейных традициях, погрузятся в атмосферу любви, радости и доброжелательности.

Перед собравшимися на площади у ДНК "Строитель" выступят ансамбль народной музыки "Сибирская забава", народный ансамбль русской песни "Сударушка", театр казачьей песни "Яр-Хмель".

Вход свободный.

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# концерт , музыка , отдых

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