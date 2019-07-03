Фестиваль домашних любимцев пройдет в Тюмени

| Фото: Дом культуры "Водник" во ВКонтакте | Фото: Дом культуры "Водник" во ВКонтакте

Тюменцев с их питомцами приглашают стать участниками фестиваля домашних любимцев. Фестиваль состоится 24 июля, начало - в 19 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а).

Как сообщила куратор фестиваля Юлия Кушина, участники могут представить любого питомца, в отдельной номинации показать оригинальный костюм и проверить свои знания в викторине на самого умного босса.

"Тюменцы уже заявили не только кошек и собак, но и морскую свинку Семёныча и паучиху Рози. В прошлом году среди более пятидесяти участников были попугаи и улитки, мы рады видеть всех", - рассказала Юлия Кушина.

Также в программу фестиваля включены показательные выступления кинологического клуба и мастер-класс от грумера - специалиста по наведению внешнего лоска домашних животных.

Зарегистрироваться можно по телефонам организаторов: 45-47-29, 45-93-23 или в официальной группе во Вконтакте, оставив фото питомца.

| Фото: Дом культуры "Водник" во ВКонтакте | Фото: Дом культуры "Водник" во ВКонтакте

Ирина Кургузова