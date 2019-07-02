Югорские полицейские освободили медведицу из клетки-ловушки

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Медведицу, заточенную в клетку, спасли полицейские Советского района 30 июня, сообщает ОМВД России по Советскому району.

В дежурную часть ОМВД поступило сообщение от участкового уполномоченного полиции п. Агириш о том, что недалеко от поселка грибник обнаружил клетку с медведем.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции совместно со специалистами Советского отдела Природнадзора Югры в трех километрах от п. Агириш в сторону Советского и в 700 метрах от бетонной дороги - в лесу - увидели клетку кустарного производства, сваренную из металлических элементов. Сооружение было закрыто. В ней находился медведь.

По данным специалистов, в клетке была медведица возрастом 3,5 – 4 года. Ее вес составлял примерно 200 кг. Животное лежало в клетке и было заметно истощено. Возможно, медведица находилась без воды и еды около двух недель. Также в клетке стояла металлическая бочка, от которой исходил резкий неприятный запах. Предположительно, клетка была предназначена для поимки медведя, а в бочке находилась приманка.

"При приближении к клетке медведица вставала на задние лапы, начинала рычать и проявлять агрессию. Специалисты решили перевезти медведицу в безопасное место. После клетку с животным при помощи грузовой установки перенесли на площадку машины "Урал" и вывезли на расстояние 45 километров от поселка Агириш, на безопасное для людей расстояние. Животное отпустили в естественную среду обитания", — рассказали в ОМВД России по Советскому району.

Специалисты напоили медведицу водой и дали немного еды.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению этого деяния.