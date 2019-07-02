  • 2 июля 20192.07.2019вторник
  • USD63,0541
    EUR71,3962
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер восточный

Google Карты покажут движение тюменских автобусов

Общество, 17:38 02 июля 2019

пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Отслеживание автобусов в режиме реального времени запустили в Google картах. Новая функция стала доступна в сотне городов по всему миру — наряду с Парижем, Венецией, Неаполем, Стамбулом, Баку в список вошла и Тюмень.

Об этом сообщает пресс-служба Google. Сервис мониторинга на Google Картах подскажет, будет ли автобус опаздывать, какова длительность задержки, а также посчитает точное время в пути. Карты покажут участки, где затруднено движение. Функция доступна на Android и iOS.

Напомним, карты мониторинга движения тюменских автобусов действуют на сайте "Тюменьгортранс". Там же можно ознакомиться с расписанием общественного транспорта. Информацию доступна пользователям приложения "Тюмень.Транспорт" на платформах Android и iOS.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Google , автобусы , карты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 02.07.2019Тюменцы выбрали лучшую в городе базу отдыха
18:51 02.07.2019Владимир Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Шаповалова
18:43 02.07.2019Сувениры из Тобольска представили на фестивале малых туристических городов
18:32 02.07.2019В селах Абатское, Викулово и Байкалово появился быстрый Интернет