Google Карты покажут движение тюменских автобусов

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Отслеживание автобусов в режиме реального времени запустили в Google картах. Новая функция стала доступна в сотне городов по всему миру — наряду с Парижем, Венецией, Неаполем, Стамбулом, Баку в список вошла и Тюмень.

Об этом сообщает пресс-служба Google. Сервис мониторинга на Google Картах подскажет, будет ли автобус опаздывать, какова длительность задержки, а также посчитает точное время в пути. Карты покажут участки, где затруднено движение. Функция доступна на Android и iOS.

Напомним, карты мониторинга движения тюменских автобусов действуют на сайте "Тюменьгортранс". Там же можно ознакомиться с расписанием общественного транспорта. Информацию доступна пользователям приложения "Тюмень.Транспорт" на платформах Android и iOS.

Ирина Ромашкина