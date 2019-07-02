В Роскачестве изучили пользу мультизернового хлеба

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперты Роскачества выясняли, правда ли, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, сообщает РИА "Новости". В ходе исследования специалисты проверили 11 торговых марок.

Исследование проводилось на основании проекта стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности специально для такой продукции.

Сотрудники Роскачества установили, что больше всего зерновых продуктов содержится в хлебе "Ржаной край", "Черемушки" и Granum.

По итогам исследования сспециалисты советуют отдать предпочтение мультизерновому, зерновому или цельнозерновому хлебу, а не обычному, но уточняют, что абсолютно полезным весь мультизерновой хлеб назвать сложно из-за содержания соли.

Меньше всего ее в овсяном хлебе "Вкусное счастье", больше всего — у хлеба "Фитнес" Inter Europool.

Весь исследованный хлеб оказался безопасен: в нем нет пестицидов, плесеней и микотоксинов, патогенных микроорганизмов. Помимо этого в продукции не обнаружили таких улучшителей, как броматы и семикарбазид.