Сувениры из Тобольска представили на фестивале малых туристических городов

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Сотрудники Тобольского музея-заповедника приняли участие в V фестивале малых туристических городов России, который проходил в Ельце Липецкой области с 28 по 30 июня, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Тобольский музей-заповедник представил сувенирную продукцию. При помощи 3D-очков желающие смогли побывать на виртуальной экскурсии по территории Тобольского кремля.

В 2019 году гостями фестиваля, объединенного общей темой "Великая история малых городов", стали 12 тыс. человек. Участники фестиваля знакомились с достопримечательностями Ельца, приняли участие в костюмированном шествии городов Ассоциации и открытии аллеи малых туристических городов, круглом столе, посвященном экономической эффективности исторических кварталов малого города, презентовали свои достижения, сувенирные и ремесленные изделия.

Фестиваль малых туристических городов России организован Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ. Он ежегодно проводится в одном из городов – членов ассоциации. Миссия фестиваля – создание позитивного образа российской провинции, объединение малых российских городов, продвижение и развитие туризма.