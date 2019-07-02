Тюменцы выбрали лучшую в городе базу отдыха

| Фото: Афиша Тюмени | Фото: Афиша Тюмени

Тюменцы признали базу отдыха "Аван" лучшей в городе. Народное голосование прошло в социальной сети проекта "Афиша Тюмень".

Всего в опросе приняли участие почти 1 тыс. человек. Большинство голосов было отдано базе отдыха "Аван" - 314. На втором месте с 256 голосами заслуженно расположился "Сосновый бор". Третье место занял "Верхний бор" - 224 голоса.

В народном голосовании участвовали: "Боровое", "Пруд Лесной", "Адмирал", Яхт-клуб "Рубин", "Затерянный рай", "Кулига-парк", "Лагуна". Десятку участников выбрали по результатам мониторинга Рейтингового агентства "Сибирь".

Победитель народного голосования в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшей базы отдыха Тюмени по версии народного жюри.

В настоящее время в "Афише Тюмень" проходят еще два голосования. Горожане могут выбрать лучший отель и лучшую ветклинику города.

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